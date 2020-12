Vecinos de la comuna de Ñuñoa denuncian ausencia de vigilancia ante una seguidilla de robos que desde hace un tiempo afectan a los residentes de la intersección de las calles Montenegro y Diego de Almagro.

“Estamos hablando de delitos a mano armada, de asaltos a plena luz del día, de portonazos”, afirma un vecino, mientras que otra mujer cuenta que “salimos sin cartera, sin celular, pasan cosas a cualquier hora”.

En un registro se logra ver como 2 individuos abandonan el estacionamiento de un edificio luego de perpetrar un robo. Máximo, integrante del comité del lugar, relató que “ingresaron al departamento, botaron todo, robaron todo, incluso se llevaron el auto que es lo que sale en el video, que es un Mazda que sale repleto de cosas”.

Pero este hecho no sería el único registrado en esta comunidad, ya que otro vecino también daría cuenta de un particular robo del que fue víctima.

Sebastián, uno de los afectados, aseguró que “hay un lugar donde se podía ingresar al techo del edificio y por ahí ingresar a la terraza del departamento. De ahí estos tipos ingresaron por el ventanal y dieron vuelta todo el departamento. Nosotros teníamos una copia de la llave, por ende estos tipos sacaron la llave de la puerta, se fueron, dejaron con llave y se fueron al departamento del vecino también a robar”.

Pese a todo, según las estadísticas del municipio estos hechos no serían tan reiterados. Roberto Saldivia, director de Seguridad Pública de Ñuñoa afirma que “Carabineros me menciona que no hay un número importante de denuncias como las que ustedes me indican. Aquellas personas que sufran un delito, cualquiera sea la cuantía de este, deben denunciar”.

Sin embargo, la versión de los vecinos es otra y exigen, más allá de las denuncias, más vigilancia en el sector. “Es tierra de nadie, no hay nadie en la calle, no hay un policía. Los móviles de seguridad de la municipalidad no salen nunca, no aparecen por acá. Estamos desamparados”, señala Paula, vocera del Comité de Seguridad de Vecinos de Ñuñoa.

Así todo, desde el municipio ya estarían tomando medidas. “A raíz de esta cantidad de estadísticas que uno va sacando semanalmente obviamente nosotros vamos focalizando aquellos lugares en donde más se han producido delitos”, manifiesta Saldivia.

Asaltos de todo tipo y a toda hora del día. Una verdadera sensación de vulnerabilidad de estos vecinos y que hoy exigen que haya mayor control en esta zona.