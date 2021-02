Tras el hallazgo del cuerpo de Tomás Bravo, luego de nueve días de su desaparición en el sector de Lebu, Provincia de Arauco, diferentes reacciones han surgido.

Tanto el hashtag #Tomasito como #Arauco se convirtieron en trending topic en Twitter luego que el fiscal José Ortiz confirmara que las características físicas del cuerpo concuerdan con el pequeño Tomás.

El impacto mediático que tuvo el caso de la desaparición del menor ha generado que sea conocido a nivel nacional, por lo que muchos usuarios se sumaron a pedir justicia por el pequeño Tomás. “Descansa en paz angelito y se haga justicia en tu nombre“, publicaron en la red.

“No merecías esto, Tomasito. Tenías que correr, saltar y jugar”, son algunas de las palabras de los más de 34 mil tuits.

Además, las personas expresaron su enojo contra el tío-abuelo del menor quien, minutos después de la confirmación del hallazgo, fue detenido por la Policía de Investigaciones, el cual ya estaría confeso y será interrogado durante los siguientes días.

“#Tomasito nunca se perdió, él no tomo su rumbo solo y después tuvo un accidente, a Tomás lo mataron y fue un miembro de su propia familia”, sostuvieron.

Descansa en paz angelito 👼🏼, no merecías esto, ni tú ni nadie, alma inocente 🤍 #tomasito pic.twitter.com/5vglUD01CK

#Tomasito tres años tan solo tres años, que daño te puede hacer un niño a esa edad. No merecías Tomás, tu rostro simbólica la inocencia, tenías que correr, saltar, jugar y ser feliz y terminaste en una zanja, quienes te debieron proteger no lo hicieron, me duele el alma 😭

