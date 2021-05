Este jueves se realizó el funeral de Rubén y Catalina, hermanos de 18 y 14 años, respectivamente, que fueron asesinados en su casa en El Bosque. Un lamentable suceso que hasta el día de hoy no tiene respuestas. Lo primero es dar con el paradero del único sospechoso, un hombre de 30 años que arrendaba una pieza en dicha vivienda y que se dio a la fuga una vez ocurrido el doble homicidio. La madre del individuo dice que habría tomado contacto con uno de sus familiares. “En un audio que le envió a un primo dice que no se acuerda de nada, que cierra los ojos y ve como fotos, imágenes cortadas, que no se acuerda lo que sucedió”, comenta. “Me hace pensar que tuvo una laguna mental en el momento que le estaba dando esquizofrenia y no paró”, asevera. Diversas personas de El Tabo dicen conocer a este hombre, de hecho, han salido denuncias por delitos de índole sexual en contra de una joven, además de antecedentes de una obsesión con juegos violentos. Alex Madrid, tío de las víctimas, declara que “llevamos cuatro días de los hechos y no tenemos ninguna respuesta. Yo les aseguro que hubiese sido yo familiar de Piñera o de algún senador, el tipo ya habría estado detenido”.