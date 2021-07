A plena luz del día, Petros Maduza, considerado el mayor cazador furtivo de rinocerontes en Sudáfrica, fue asesinado el pasado 17 de junio tras recibir al menos 17 impactos de bala por parte de desconocidos, mientras se encontraba en su vehículo.

El sujeto, también conocido como “Mshengu” y “Mr. Big”, estuvo involucrado en la caza ilegal de rinocerontes y en otros delitos. Sin embargo, Leonard Hlathi, vocero del Servicio de Policía Sudafricana de Mpumalanga, provincia sudafricana, confirmó su muerte el pasado jueves.

Cámaras de seguridad registraron el suceso, donde varios individuos descendieron de un auto negro, dispararon a Maduza y escaparon. La víctima no sobrevivió a pesar de recibir atención médica.

