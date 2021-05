Fue una persecución que se extendió desde Osorno a Valdivia, y luego de regreso a Osorno. En algunos sectores huyeron contra el tránsito e incluso arrasaron con peajes. Así fue el seguimiento a tres delincuentes que robaron el vehículo a un voluntario de Bomberos que llegó a su casa luego de acudir a un incendio. “Sin duda esta no es una situación habitual. No habíamos tenido una situación de este tipo en la provincia, y eso genera algún nivel de alarma pública en la población”, dice Mario Bello, gobernador de Osorno. El robo también ocasionó que un grupo de civiles se uniera a la persecución de los delincuentes, la que luego de cientos de kilómetros recorridos, finalmente culminó con la detención de los involucrados que chocaron contra una barrera de contención. Dos adultos y un menor de edad fueron los protagonistas del suceso, y que fueron formalizados este lunes por del delito de robo con intimidación. Sin embargo, el juez de garantía consideró que no se podía acreditar el delito dejándolos en libertad. Debido a esto, el Ministerio Público apeló en sala, quedando todos detenidos en tránsito. Este martes, la Corte de Apelaciones de Osorno podría ratificar la decisión del Tribunal de Garantía, lo que significaría que recuperen la libertad, o revocar el fallo y dejarlos en prisión preventiva.