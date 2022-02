El tenista chileno que reside en Estados Unidos, Lucas Moreno Yáñez, se encontraba desaparecido desde hace tres días en territorio norteamericano, no obstante, durante la jornada de este miércoles 23 de febrero, el deportista habría aparecido.

Fue el sábado 19 del presente mes cuando su círculo más cercano, liderado por su familia y su novia, comenzaron una campaña para dar con el paradero del hombre de 26 años, hijo de Christina Yañez y Fernando Moreno, un ex jugador de rugby profesional.

Asimismo, su hermano Fernando Moreno, fue quien publicó por vez primera en su cuenta de Instagram que Lucas se encontraba perdido, solicitando ayuda a quien pudiera tener algún tipo de información respecto de su paradero.

El mensaje fue difundido en redes sociales y no tardó mucho tiempo en viralizarse. Por su parte, la novia de Moreno, Taylor Corrigan, fue la última persona que lo había visto luego de una cena que tuvieron en el sector residencial de Newport Beach.

En dicho contexto, fue precisamente Taylor quien comunicó por la misma plataforma de Instagram que Lucas Moreno había sido encontrado con vida y que está en el consulado chileno de Los Ángeles.

La joven no entregó mayores detalles sobre su estado ni de su paradero en los días que estuvo desaparecido. Finalmente, es relevante destacar que tampoco se conocen los detalles tras los eventuales motivos de su desaparición.

“Lucas ha sido encontrado. El NBPD me informó que está bajo custodia del consulado de Chile en Los Ángeles. Intenté llamar y me colgaron, nadie me dice más ni me dejan hablar con él, pero está bien y a salvo”, escribió su pareja en IG.

“Te amo y estoy muy aliviada de saber que estás bien y a salvo. Había estado haciendo todo lo que estaba a mi alcance para encontrarte y estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para verte ahora. Sé que estarás bien y no puedo esperar a verte y estar en tus brazos nuevamente”, sentenció.