Un asalto en la galería Santo Domingo, ubicada en el centro de Santiago, afectó a dos joyerías y terminó en una balacera que dejó herido al dueño de una de las tiendas y con un hombre detenido.

Carabineros se encuentra en el lugar para desarrollar las indagatorias, por lo que se acordonó el lugar para que el personal pueda realizar sus labores.

Desde la institución indicaron que el dueño del local ya fue internado en la Posta Central por sus lesiones. El resto del grupo de delincuentes se encuentra prófugo y estaría compuesto por al menos una decena de individuos.

De acuerdo al relato de uno de los testigos del atraco, pudo observar que los sujetos ingresaron portando diversas armas de fuego. “Estaba entrando y me empujaron, me dijeron que me agachara, me apuntaban dos personas, otros dos afuera apuntando a la gente y otro grupo entrando“, indicó.

“Los asaltantes dispararon y un dueño de joyería sacó su arma y le disparó a uno y lo hirió“, apuntó el mismo joven. Esta información no ha sido ratificada por Carabineros.

Según su testimonio, el dueño de la tienda -que se habría intentado defender con su arma de fuego- fue herido a bala por los antisociales y también golpeado. El hombre se encuentra en una centro asistencial.

El procedimiento se encuentra en desarrollo.