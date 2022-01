Durante la jornada de este lunes 10 de diciembre, un incendio estructural se desató en un campamento ubicado en Iquique, específicamente en el sector de Laguna Verde. El siniestro ha dejado más de 100 viviendas afectadas y al menos 400 personas damnificadas. Según informó Bomberos, las dificultades para combatir el fuego son los lugares del foco, debido a que se tratan de calles bastante estrechas. Además, denunciaron tener problemas con el agua, debido a que no existe una red en la zona y que el grifo más cercano está a 200 metros desde donde está trabajando personal de emergencia. “Esta tragedia es parte del ser humano. Es triste y penoso porque la gente queda sin nada, quedan pelados. Pero hay que seguir luchando”, declaró un vecino del lugar. “Porqué aguantan que no den una solución luego, próxima. Está llegando más gente, cómo no ponen solución a todo esto. Se veía venir en cualquier momento”, añadió otro habitante. Con respecto a las medidas adoptadas, las autoridades ya dispusieron de dos albergues para las familias afectadas.