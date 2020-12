El cuerpo de Melissa Chávez Ardiles, de 12 años, fue encontrado al interior de sus casa que sufrió un incendio, en Coquimbo. La tía de la menor dice que su muerte no fue producto de las llamas o del humo, sino que de un tercero.

Inicialmente se había atribuido al siniestro ocurrido hace una semana en la vivienda en Villa Talinay, en el sector de La Cantera, el fallecimiento de la pequeña, pero esto hasta está en duda.

La situación cambió cuando la fiscal Yocelyn Weisser y la Fiscalía de Coquimbo confirmaron que el deceso de Melissa no se produjo producto de la asfixia del humo tóxico ni por acción del fuego, aunque sostuvo que no están en condiciones aún de imputar a nadie por el hecho.

Tesis con la que se cuadra la tía de la niña Danitza Ardiles, quien en conversación con Contigo en la mañana de Chilevisión que “nosotros vimos el cuerpo con mi hermana cuando lo fuimos a retirar. Créanme la impresión para nosotras como familia, de ver que un animal se ensañara de la manera que lo hizo, por qué algo tan macabro“.

Junto a esto, dijo que no han podido volver a la casa, ya que “quedó en custodia y nosotros no hemos entrado porque supuestamente nos iba a avisar Carabineros para poder entrar, pero mi hermana no tiene la fuerza ni las ganas de entrar y se fueron por un mejor pasar y un lugar mejor, pero al final termina en todo esto”.

Junto a esto, relató que su hermana y madre de la niña ha debido declarar, al igual que todos quienes estaban en el hogar. “Ha sido devastador. A mi hermana la han cuestionado por todos los casos que están en la palestra como lo ocurrido con Ámbar”, agregó.

“La teoría de la familia… nos han pasado tantas cosas por al cabeza. Los vecinos nos decían que había un hombre detrás de la casa, en le techo. No podemos acusar ni decir nada que después nos tengamos que arrepentir”, añadió Danitza.

La misma familiar declara que no había nadie de la familia en la casa donde estaba la menor de edad al momento del incendio.

