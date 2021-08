El pasado 2 de julio, llegó a CHVNoticias una información sobre la desaparición de Maximiliano Duque, trabajador social de la comuna de Chillán Viejo que fue visto por última vez con vida a pasos de la Universidad del Biobío en la localidad de La Castilla, Región de Ñuble.

Rosa Jiménez, su madre, difundió un registro audiovisual luego que se cumpliera un mes desde su desaparición, en el cual pide ayuda para poder dar con el paradero de su hijo, señalando por lo demás, que Maximiliano es un buen hombre pero que, sin embargo, se encontraba un tanto triste días antes de su desaparición.

“Maximiliano ingresó acá a los 19 años a estudiar su carrera para ayudar al prójimo y hoy se encuentra desaparecido. Yo como mamá quiero pedir a cada uno de ustedes que me ayuden a encontrar a Maximiliano. La denuncia se hizo el día 2, pero no la ingresaron hasta el día 7 que la recibió el señor fiscal de acá. La denuncia la recibieron los señores de investigación de homicidios, que está a cargo don Sergio con Víctor Salazar. Han pasado más de 25 días y recién están agilizando un poco más la búsqueda de Maximiliano”, relató la mujer.

“Quiero pedirle a los gobernadores y a los alcaldes, a usted señor fiscal, que me ayude a buscar a Maximiliano, no es fácil vivir sin un hijo, ha pasado un mes y no tenemos nada señor fiscal, señores autoridades, ustedes son papá, mamá, tienen hermanos e hijos, porqué no se conmueven un poquito y tienen piedad y me ayudan a encontrar a mi Maxi”, emplazó a las autoridades.

“Yo lo parí, yo sé lo que es el dolor de una madre al buscar a su hijo. Tengo toda una familia destruida, ya no sé qué hacer con mis otros hijos, con el dolor de mis hijos que llevan día a día. La única respuesta que tenemos es que no se sabe nada, a Maxi no se lo pudo haber tragado la tierra. No porque sea mi hijo, él es un buen hombre, es cierto, los últimos días estaba triste, se veía agobiado, pero él no puede haberse ido lejos de mí“, concluyó Rosa.

El despliegue de la PDI

Por su parte, el subprefecto Luis Garrido, jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chillán, explicó las modalidades con las cuales han intentado dar con el paradero del adulto desaparecido.

“Hemos desplegado nuestros guías caninos provenientes de Santiago, asimismo personal subacuático, que están realizando diversas faenas de búsqueda en sector fluviales. Además de todo nuestro equipo de detectives, personal de brigada aeropolicial, con helicópteros que se han hecho presente en la zona”, añadió la autoridad policial.

Por otra parte, familiares, amigos, Bomberos y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) han cooperado en la búsqueda de Maximiliano Duque, recorriendo el sector y visitando algunos santuarios de la zona, ya que, según indican sus familiares, ni Carabineros, ni la PDI, ni los funcionarios municipales han prestado la ayuda suficiente.

Para cooperar con la búsqueda o cualquier tipo de información sobre su paradero, puedes contactarte al Whatsapp +56934207730.