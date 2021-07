Tres personas fueron rescatas luego de extraviarse en Valle Nevado luego de que viajaran sin el equipamiento necesario para la nieve y debieran ser trasladados a un centro asistencial sufriendo principios de hipotermia. Las condiciones no eran las mejores y los tres fueron encontrados en una quebrada de difícil acceso de la cual no pudieron salir. Finalmente, los tres fueron rescatados. Según indicaron, en la expedición querían practicar senderismo, pero no tenían los elementos necesarios. Autoridades recomiendan que suban de día, con buenas zapatillas, bastones y cadenas, ya que cuando menos se espera, visitantes sufren accidentes o quedan aislados.