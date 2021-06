Una situación verdaderamente insólita se vivió frente a un supermercado del barrio El Belloto, 9en Quilpué, cuando a vista y paciencia de residentes y transeúntes, tuvo lugar el nacimiento de un ternero en plena vía pública.

Usuarios de Twitter ya habían reportado el anómalo hecho horas previas, cuando algunas personas se percataron de que el animal estaba en trabajo de parto, sin embargo, desde Carabineros no pudieron actuar en primera instancia debido a que no calificaría en Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía.

Lee también: Pescador desaparecido el domingo en playa de Quintero fue localizado sin vida en la costa de Valparaíso

“Ayuda! Frente al Líder de El Belloto, está una vaca en trabajo de parto. Carabineros no puede ir al lugar porque no entra en Ley de Tenencia Responsable“, escribió @karen_ssita en la red social.

Horas mas tarde otro usuario (@edcasoz) continuó con el desenlace de esta historía y confirmó el nacimiento tomándoselo con humor: “Yo definitivamente no puedo seguir refutando que mi querido El Belloto (Quilpue) no es un pueblo, más cuando una vaca pare a su cría en plena calle y afuera de un centro comercial“.

Lee también: Investigan eventual femicidio de joven de 18 años en O’Higgins: Presunto autor se suicidó

El diputados Diego Ibáñez, representante de la zona, se refirió al hecho en su cuenta de Instagram e informó que al lugar acudió “Carabineros, personal municipal y dos veterinarixs voluntarios. A la espera de que pueda levantarse la cría y guiarlos hacia su destino, deteniendo el tránsito“.

#Quilpué ayuda! Frente al Líder de El Belloto, está una #vaca en trabajo de parto, carabineros no puede ir al lugar pq no entra en ley de tenencia responsable. #veterinaria #municipalidadquilpue #sitiodelsuceso #carabineros #bomberos HELP!!! pic.twitter.com/Xzk5VGQFFS

— Karensssita (@karen_ssita) June 17, 2021