Durante la madrugada de este miércoles en La Florida, una detención ciudadana terminó en el homicidio de un hombre. De acuerdo a lo relatado por vecinos y la propia Policía de Investigaciones (PDI) esta mañana, el individuo habría intentado escapar de un asalto escondiéndose en una casa, donde presuntamente fue confundido por un ladrón.

La inspectora Rocío González declaró que los agresores “pensaron que esta persona estaba intentando robar en el inmueble, siendo agredido por un grupo indeterminado”.

Según la cronología de los hechos que se tiene hasta el momento, todo se inició cuando el joven -de unos 20 años- habría estado compartiendo con un amigo en una plaza, lugar donde un grupo indeterminado de personas se les acercó supuestamente para asaltarlos.

En ese momento, la víctima habría decidido huir y terminó en una casa. Al percatarse de esta situación, la dueña del inmueble alertó a los vecinos para que lo detuvieran, pero se desató una golpiza que terminó en el homicidio.

Al respecto, y en conversación con Contigo en la Mañana de Chilevisión, una vecina del barrio, identificada como Rosa, calificó todo como “un error muy grande, imagínate a esa mamá” y declaró que “no he podido dormir, he estado nerviosa, el único error es que el niño haya muerto”.

“Estuve con la mamá, me dijo que no sabía por qué el niño se había venido a meter para acá”, añadió la mujer, quien relató que “el niño no andaba robando”, dice ella, “venía arrancando y el niño se guareció en una casa y por el sólo hecho de meterse en una casa se piensa que roba”, agregó.

“Esto está todo malo, la gente no debe tomar la justica por sus manos, es lo más terrible, pueden amarrar a las personas, contenerlas hasta que llegue la policía, pero no matar a un ser humano”, contó.

Junto a esto sinceró que “andamos con miedo, porque yo no puedo salir con un celular a la calle” y que “ver a la señora mirando dónde quedó su hijo me destrozó”.

Actualmente, la policía se encuentra recabando los antecedentes para esclarecer los hechos.