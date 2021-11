Dos personas fallecidas y una en estado de gravedad fue el saldo de una nueva balacera ocurrida en el barrio Bellavista en la madrugada del domingo, hecho que se suma a los constantes desórdenes que denuncian los vecinos del sector.

De acuerdo a la información preliminar, todos los individuos habrían participado de una de las fiestas callejeras que se dan durante la noche, generando una discusión que todavía se está investigando por parte de las autoridades.

Allí, un desconocido sacó un arma y comenzó a percutar disparos en contra de otros sujetos, dando muerte a una persona se forma inmediata.

Posteriormente, dos hombres que habrían participado en el conflicto huyeron robando un vehículo, chocando a solamente metros del sitio del suceso, lo que dio la muerte a un segundo individuo y que también tenía una herida de bala.

Vecinos del sector aseguran que estos hechos se dan recurrentemente en las noches y que incluso las fiestas son multitudinarias, donde llegan vehículos con parlantes y traficantes de drogas que comercializan productos con los asistentes a estos clandestinos eventos.

Lina Bilbao, dirigente vecinal del barrio Bellavista, relató a CHV Noticias que “denunciamos una falta de Carabineros en el barrio. Los vemos solamente los viernes cuando hay manifestaciones en Plaza Dignidad”.

“Hay muy poca dotación y cuando hay tiroteos o personas siendo víctimas de asaltos, no llegan y no contestan. El plan cuadrante no funciona. Entonces, queremos hacer un llamado al Ministerio del Interior para que pueda intervenir en el barrio”, agregó.

En tanto, la concejala por Recoleta, Natalia Cuevas, declaró que vieron “situaciones que han provocado inseguridad en la comunidad donde la presencia de Carabineros ha sido bastante escasa. Hicimos un llamado enfático al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, a que venga y se reúna con la comunidad y con nosotros para que logremos recuperar la seguridad del barrio”.

Respecto a la muerte de estas dos personas, la Brigada de Homicidios de la PDI continúa investigando el suceso y buscando a los eventuales responsables de los hechos.