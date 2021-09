Un violento asalto fue frustrado en Maipú gracias a la organización de los vecinos. Pero, con razón, ellos denuncian que se sienten abandonados por las autoridades y que no basta con las medidas que ellos mismos han tenido que tomar. Una familia vivió minutos de terror tras ser abordada por 4 delincuentes. “A mi esposa le dije que nos van a robar el auto. Me bajé antes de que abrieran la puerta y con pistolas nos dijeron que nos bajáramos. Le dije que se llevara el auto, pero que me dejara sacar a mi hija, tenía a mis dos niños atrás”, afirmó Ignacio Olivares, una de las víctimas. El forcejeo no pasó inadvertido para los vecinos, lo que le costó caro a los sujetos. “Mi esposo se puso a pedir ayuda y ahí empezaron a salir todos los vecinos. Trataron de hacer partir el auto tres personas diferentes, pero no lo pudieron hacer”, añadió Camila Muñoz.