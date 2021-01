Un violento asalto se registró en Ñuñoa con una mujer embarazada de 5 meses como víctima. Los delincuentes la intimidaron a la salida de un edificio para quitarle su vehículo, una camioneta tipo SUV. Tras el asalto, la mujer huyó del lugar en busca de ayuda, ya que los antisociales no tuvieron ningún tipo de contemplaciones pese a que ella estaba en etapa prenatal. “Les da lo mismo una embarazada, una mujer con guagua, una viejita… ya no tienen criterio para nada. Y son cabros chicos de 15-16 años”, afirmó la afectada. Tras el asalto y gracias a un sistema de GPS que tenía el automóvil, se pudo dar con su paradero en un sector de La Pintana. En cuanto a la víctima del robo, ésta no constató lesiones, pero sí quedó con la inseguridad y el susto tras ver cómo unos menores de edad la amenazaron y, por momentos, temió por su vida y la de su bebé en gestación.