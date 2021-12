El pasado 25 de diciembre, Renca fue escenario de un macabro crimen que dejó a tres personas muertas, dos adultos y un menor. El homicida era la ex pareja de la mujer que falleció en el ataque. Se habían separado hace meses, pero esa noche Heyler Gamboa decidió volver a su antiguo domicilio. Allí se encontró con su ex pareja, pero también con Francis Rodríguez, quien era amigo de la mujer. Pero los adultos no estaban solos, en la casa también estaba Yan Carlos, un niño de 16 años que era muy amigo de Francis pese a su diferencia de edad. Eran tan unidos que esa noche decidieron celebrar la Navidad juntos. En medio de esto, la ex pareja de Elisoida Nova llegó al inmueble y en circunstancias que se investigan, y premunido de un arma blanca, el sujeto dio muerte a las tres personas. El imputado fue formalizado por homicidio calificado con agravante de ensañamiento. En la vivienda también estaban los hijos de la mujer, pero el homicida los llevó a la casa de un familiar y luego se entregó en una comisaría de Lo Prado.