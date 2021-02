“Yo sé que podría estar muerta, lo tengo claro. Cualquiera de esos infelices me podría haber matado porque todos iban con pistolas”, así de crudo es el relato de Carolina, quien fue víctima de un asalto en Pudahuel, justo en el ingreso hacia la ruta 68 con destino a Valparaíso. La mujer iba junto a una amiga en su Mercedes Benz cuando fue encerrada por otros dos vehículos de lujo. “Me golpeó cuando abrió el vidrio -me tiró un combo para adentro- porque con la mano le rasguñé la cara y le saqué la mascarilla”, de esta forma reaccionó la afectada, quien comentó estos detalles a CHV Noticias. Por su parte, la PDI dijo tener identificada a la banda por su participación en otros delitos similares, pero aún no han logrado detenerlos.