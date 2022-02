Un video clave fue revelado en el marco del caso de Pedro Carrión, el empresario de 49 años que desapareció el pasado 3 de enero en la comuna de Recoleta tras recibir un depósito en efectivo de $30 millones.

En conversación con Contigo en la Mañana, de Chilevisión, su hermana, Pilar Carrión, compartió el registro que le envió el imputado por su presunto secuestro.

Se trata de José Luis Yáñez, un vendedor de carne, amigo del socio de Carrión, quien tendría una deuda millonaria con el empresario.

Lee también: Tras 21 días desaparecido: Familia tiene dudas sobre muerte de joven en montaña de Cochamó

Según confirmó la policía, tras el análisis de las líneas telefónicas, el hombre que se encuentra detenido habría salido con Pedro Carrión en dirección al Cerro Chena.

Video clave

En esa línea, Pilar reveló que Yáñez le envió un video que ella considera como sospechoso. En él, el imputado le cuenta que los autos de Carrión estaban en la bodega del empresario, sin embargo, él no está ahí.

“Ese es el video que a mí me alerta y yo llamo a Matías en el momento. Me imaginé que Pedro había tomado un bus y dejó los autos aquí y cuando Matías me dice que no ha llegado a Algarrobo, me vengo a la bodega, veo los autos y recuerdo el video”, manifestó la hermana del padre de cinco hijos.

Lee también: Víctima de agresión de carabinero relató el suceso: “Me ahorcó y me arrastró del pelo”

“Me cuestioné por qué este gallo me manda un video, como una coartada. Como dando indicios de que algo malo había pasado, pero que él no tenía nada que ver. Él había venido a comerse unas pizzas y a sacar mercadería, me explicó.

Continuando con su relato, Pilar comentó que Yáñez le dijo: “Yo fui para allá y estaba el auto muy cerca de la puerta. Yo no puedo abrir, llame a su hermano”.

“El descarado me dijo ‘llame a su hermano’ y él ya lo tenía secuestrado. Qué rabia, qué impotencia sus palabras en ese momento”, cerró.

Mira el video a continuación: