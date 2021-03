Este domingo se comenzó a difundir un video en el que se realiza la denuncia de una agresión contra un ciclista por parte de militares en Puente Alto, luego de que, presuntamente, eludiera un control policial.

En las imágenes se aprecia al joven en el suelo y rodeado por cinco funcionarios de la institución, los que se encontraban realizando fiscalizaciones en las cercanías a una feria libre en la comuna.

Gonzalo Muñoz (23) es el nombre del afectado, quien relató que se dirigía su casa cuando fue interceptado en la esquina de las calles Luis Matte con Ejército Libertador, cerca de las 13 horas.

Según indicó, no escuchó la señal que le dieron los funcionarios militares y sólo vio que se acercaron a él para reducirlo. Reconoce que no iba con casco y contrario al sentido del tránsito. Terminó con heridas en varias partes de su cuerpo, como manos, codos y una fractura en su cabeza.

Lee también: Hay tres detenidos: Carabineros terminaron heridos tras fiscalización en fiesta clandestina en San Ramón

“Venía bajando y no vi a la persona que me estaban intentado retener, venía contra el tránsito es verdad, venía sin casco, pero no se justifica una agresión de tal manera. Me dejaron una lesión inmensa en mi cara”, sostuvo en su testimonio este lunes.

Junto a esto, añadió que “me trataron como un delincuente, me agredieron en el suelo, con fuerza que no se necesitaba, yo ya estaba reducido, tengo un tajo gigante en la cara”. El joven junto a su familia evalúan presentar una querella contra quienes resulten responsables.

Por su parte, desde el Ejército indicaron que los militares le habrían dado la señal para que se detenga, pero no lo hizo y continuó en su recorrido, momento en le que lo habrían intentado detener, provocando que perdiera la estabilidad y se golpeó en el suelo.

“Una patrulla militar se encontraba realizando controles circulaba en su bicicleta, sin su casco, trató de evitar el control militar, tratando de darse a la fuga“, explicaron desde la institución.

Lee también: No habrá permiso para salir a comprar en Cuarentena y Transición los fines de semana

Es en esta circunstancia en la que “la patrulla en un intento por retenerlo hace que este señor pierda el equilibrio y golpe en su cabeza contra la acera. La patrulla militar nunca tuvo la intención de agredir al señor Muñoz”.

Tras esto, señalaron que llevaron al joven a constatar lesiones y que la patrulla se dirigió a la 38 comisaría de puente Alto para entregar declaraciones.

Por su parte, la diputada Camila Vallejo (PC), representante por el distrito de la comuna, declaró que “estamos a disposición de la familia. Aquí hay varias querellas presentadas contra las policías, contras las FF.AA. y el mismo presidente por las violaciones reiteradas a los DD.HH. y todo eso es importante como antecedentes, ya que hay muchas que quedan en nada. Esto no es la primera vez que pasa en Puente Alto y ha pasado en Bajos de Mena”.