Camilo Para Soto, concejal electo independiente (en lista del PPD) por Til Til, fue denunciado este viernes en redes sociales por llamar a golpear mujeres e incentivar que se produzca un femicidio en El Manzano, argumentando que “es demasiado tranquilo, es demasiado fome”.

El hombre aparece en un video viralizado, y que ha sido ampliamente condenado, diciendo que “la verdad este video es para incentivar un poco que haya un poco más de movimiento acá en El Manzano, porque la verdad es demasiado tranquilo, es demasiado fome, necesitamos por último unos balazos, un femicidio por último”.

En el mismo registro, añadió que “si usted le quiere pegar a su marido, si usted le quiere pegar a su esposa, por favor, grite harto, porque de verdad ya no hay nada más que hacer acá en el Alto el Manzano. ¡Necesitamos un brillo! ¡Necesitamos algo, de verdad!”.

“Por favor, vecino, incentivemos al golpe intrafamiliar. Por favor, vecino, péguele a su esposa, ponga la radio fuerte por último“, agregó.

El individuo fue electo concejal en las elecciones del 15 y 16 de mayo. Compitió como independiente con cupo PPD por Til Til y obtuvo 508 votos (7,46%), según el Servicio Electoral (Servel).

Esta situación ha sido ampliamente cuestionada por usuarios en redes sociales y agrupaciones. Es en ese contexto que el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, declaró que “estoy indignado por las inaceptables declaraciones del concejal electo por Til Til Camilo Para Soto, de fomentar el femicidio en la comuna para hacerla más entretenida. Este señor es un independiente y de haber sido militante habría pedido su expulsión inmediata. Inaceptable!”.

El propio partido emitió una declaración en la que sostuvieron que “rechazamos categóricamente los dichos de la autoridad electa“.

“Tales comentarios no representan de modo alguno los valores y principios que fomenta nuestro partido”, agregaron, junto con adelantar que se estudiará tomar acciones legales en su contra, aunque aclaran que al ser independiente no pueden adoptar sanciones. Junto a esto, piden que realice unas disculpas públicas y que renuncie al cargo.

Por su parte, la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres sostuvo que “el recientemente concejal electo, Camilo Para Soto, independiente por el PPD, partido que recientemente se autoproclamó ‘feminista’, subió un video a sus redes sociales quejándose de lo ‘tranquilo’ del sector Alto El Manzano, de la comuna de Til Til, Región Metropolitana“.

Concejal pide disculpas

Luego de que se viralizará el registro, Para Soto grabó un nuevo video en el que pidió disculpas, pero alegó que se sacó de contexto porque era “una humorada”: “Tengo que decir que se sacó de contexto, fue una humorada para un grupo cerrado que se filtró y tengo que decir de todo corazón que no era algo para incitar al odio o al femicidio”.

“La cagué, porque no medí las consecuencias de lo que hablé y pido las disculpas correspondientes, pero quiero que les quede claro que yo no soy un hueón de mierda, no soy una persona mala“, se defendió.

Incluso, sostuvo que “llevo 10 años trabajando por mi comuna y en pro de las mujeres. Vengo de una mujer, tengo una hermana, una abuela, tías que amo. Mi círculo son mujeres, mis seguidoras de Tik Tok el 90% son mujeres. Pido disculpas porque al cagué”.

“Uno peca de hueón y este fue el momento. Bajé los videos y me comprometo a pensar un poco más en las estupideces que uno dice sin pensar. No soy un anti mujeres”, concluyó.