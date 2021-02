Un polémico video del caso de Melissa Sánchez se ha viralizado. Se trata del mensaje que entregó su madre, Mirta Ardiles, donde a días de darse a conocer la muerte de la menor, llamó a no hablar sobre la niña y a buscar los “verdaderos culpables” de lo sucedido.

Recordemos que Ardiles se encuentra en prisión preventiva tras haber sido imputada por los delitos de parricidio e incendio. Según las pruebas de Fiscalía, la mujer atacó a Melissa con un elemento cortopunzante para luego provocar un siniestro que le permitiera ocultar el crimen.

Sin embargo, el 3 de diciembre de 2020, días después de conocerse el deceso de la menor de 12 años, Ardiles dio un discurso a los vecinos de Andacollo. “Conversé con la fiscal y me dijo que tenía que esperar. Esa fue la única respuesta. Necesito respuestas, es mi hija. Póngase en mis zapatos”, dijo en ese entonces.

“Tengo cinco hijos y con los cinco soy así (haciendo un gesto de unidad). Los que le hicieron algo a mi hija pequeña, le hicieron tanto daño, que no sé, eso es un animal”, sostuvo.

En esa línea, pidió respeto y que no hablaran de Melissa si no la conocían: “mi hija era sana, era una niña de casa. Nosotros andábamos para todos lados juntas”.

Asimismo, relató lo que ocurrió el día en que la niña murió, haciendo hincapié en que su presunto asesino pudo haber estado en la casa esa mañana. “Yo entré ese día a su dormitorio y le dije que me acompañara, pero ella me dijo que no. ¿Sabe lo que me pasó por la cabeza? Que a lo mejor esa persona ya estaba ahí dentro”, contó.

“Imagínese el dolor al llegar acá y ver todo. Yo les agradezco a cada uno de ustedes y si saben o han visto algo, que hablen con la verdad y no especulen. Yo no puedo acusar a nadie, porque en realidad yo no conocía a nadie. Teníamos poquito tiempo acá”, señaló en la instancia, donde aseguró que la familia era muy unida.

“Éramos muy felices, como familia éramos así. Lo único que pido es justicia. Yo no voy a descansar hasta saber la verdad. Voy a dejar los pies en la calle para buscar a la persona”, cerró.