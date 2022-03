Luego de un relato expuesto y viralizado en redes sociales, una joven de iniciales M.B. denunció en la Fiscalía de Coquimbo una violación grupal perpetrada por seis sujetos en el contexto de una fiesta en la Pampilla, celebración llevada a cabo en la Región de Coquimbo durante las Fiestas Patrias.

“Cuento esto porque a lo largo de los años me avergoncé de lo sucedido, siendo que la que tuvo la culpa no fui yo. Me hicieron sentir como basura por mucho tiempo. Mientras hacían su vida tranquilamente, yo estaba en mi casa sufriendo en silencio y quiero que esto quede en la memoria de muchos”, comenzó relatando la víctima.

“Yo hago la denuncia a partir de los ocurrido en Palermo y de inmediato me identifico y me pregunto ¿por qué estas personas están impunes? ¿por qué andan en la calle como si no hubiera pasado nada?. Yo fui la que tuvo los problemas, yo fui la que fue juzgada. Todos sabían lo que había pasado, pero nadie sabía quién era la chica”, indicó la víctima posteriormente a radio Guayacánen referencia al suceso de características similares que ocurrió Argentina, donde seis sujetos drogaron y violaron en reiteradas ocasiones a una mujer de 20 años, generando impacto mundial y rechazo transversal por parte de la ciudadanía hacia los hechos.

Lee también: En la previa del 8M: Feministas realizaron performance de Un violador en tu camino frente a La Moneda

La denuncia

Según el testimonio, los hechos fueron llevados a cabo el pasado en el año 2017, momento en que la afectada tenía 16 años. Conforme a lo que cuenta la mujer, luego de estar en una fiesta en el sector de La Herradura, el grupo de presuntos agresores la invitó a ella y dos chicas más a un “after” en sus carpas.

Lo que puede recordar, debido al efecto del alcohol en su cuerpo (conforme a su relato), es que finalmente ella fue la única mujer que llegó al lugar, ya que las otras dos chicas que iban con ella, se bajaron del auto que las transportaba antes de llegar al lugar.

“Me alcancé a tomar una cerveza y les pedí si me podían dejar la carpa para dormir un rato. Eran como las seis de la mañana, me fui a acostar, me saqué los zapatos y cerré la carpa. No pasaron más de dos minutos y había uno de los weones afuera, abrió la carpa y se metió“, señaló la mujer. Asimismo, aseguró que luego ingresaron más sujetos, quienes la ultrajaron en reiteradas ocasiones, además de “golpearla y humillarla“.

Lee también: Con un hacha y líquido acelerante: Hombre destruyó e incendió auto de su pareja en Puente Alto

“Siempre un hombre es más fuerte que una mujer. Me rendí, estaba en shock, a veces lloro y me acuerdo mucho de mi mamá que me dijo ese día que no saliera, hasta me había escapado de mi casa. Fui al psicólogo muchas veces tratando de reparar algo que no fue mi culpa, me sentía como una basura”, culminó.

Otras víctimas

Tras el relato, decenas de otras víctimas comenzaron a indicar que habían sufrido algo similar, lo que significó un llamado en redes sociales para acudir a la Fiscalía y prestar las declaraciones correspondientes.

“Solo así nos tomarán en cuenta. Si todas contamos de lo que son capaz, lograremos justicia“, expone una imagen viralizada en redes en el marco además de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este martes 8 de marzo.

Respuesta del municipio

Una vez conocido el suceso, se dio a conocer que dos de los presuntos abusadores, trabajan en la Municipalidad de Coquimbo, específicamente en la Dirección de Aseo y Ornato de la zona recibiendo una remuneración bruta que asciende a 1.2 millones de pesos.

En ese sentido, el alcalde de la comuna, Alí Manouchehri, repudió los hechos y aseguró tener un “compromiso irrestricto con la erradicación de todo tipo de violencia contra la mujer”.

Lee también: Habría matado a su padre: PDI detuvo a presunto autor de parricidio en Quillota

Tras lo anterior, desde el municipio informaron que se desvincularon de manera inmediata a los funcionarios involucrados en los “graves hechos”.

Ante la reciente denuncia por el presunto delito de violación que involucra a dos funcionarios de nuestro municipio, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia y no toleraremos hechos tan repudiables.

Estaremos del lado de las víctimas pic.twitter.com/bLIe9sDonx — Municipio Coquimbo (@municoquimbo) March 4, 2022

Por otra parte, se remitieron los antecedentes a la Fiscalía local de Coquimbo, y se ofreció apoyo psicológico, jurídico y social a través del Departamento de la Mujer y Equidad de Género.

Carla Fibla, jefa del departamento de la mujer y equidad de género, aseguró a CHV Noticias que tienen “una unidad específica donde están las psicólogas, asistentes sociales y también la parte jurídica para brindar el apoyo técnico y las herramientas necesarias para que las personas se sientan acompañadas en caso que se requiera”.

Lee también: A casi dos meses de su desaparición: Los detalles del secuestro de colectivero de Viña del Mar

“Es importante mencionar que el principio de confidencialidad va a estar a disposición de nuestro departamento para que todas las personas tengan en claro que vamos a estar trabajando para que ellas se sientan seguras en el momento de denunciar y vamos a activar todas las redes que sean necesarias”, sentenció.

Desde Fiscalía

Mediante una declaración oficial, desde la Fiscalía Regional de Coquimbo confirmaron la denuncia y aseguraron que también habría otra investigación posiblemente vinculada con un delito de las mismas proporciones en el año 2020.

“En aquellas distintas causas, se está investigando la vinculación que podrían existir entre ambos hechos o participantes de los mismos. El análisis de la información de los datos que puedan entregar las distintas víctimas serán claves para ver la dirección que debe tomar la investigación”, dijo el fiscal Claudio Correa.