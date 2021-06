Una mujer de la tercera edad fue violentamente asaltada en Viña del Mar, sector de Santa Inés, al ser arrastrada por un auto por más de una cuadra. El motivo: robar a su perro de cinco años de raza Yorkshire terrier.

“Un auto Toyota negro, el tipo me toma y me quiere a subir al auto, yo empiezo a forcejear, el tipo me quita el perro, se mete al auto y yo quedo enganchada con la correa en la muñeca. Me fue arrastrando todo el trayecto por la calle”, contó la afectada a CHV Noticias.

Tras el hecho, la familia publicó fotografías y datos del perro en redes sociales.

Según algunos llamaron que recibieron, el perro estaría siendo vendido por $100 mil.

La afectada realizó la denuncia correspondiente a Carabineros y se espera que en las próximas horas se tengan mayores detalles del suceso y el eventual paradero de su mascota.