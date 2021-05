Durante la noche de este viernes, un hombre fue víctima de la delincuencia tras sufrir un violento portonazo en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cuando Carlos Bossa llegaba al domicilio de su hijo. En ese instante, fue interceptado por otro vehículo en el que venían al menos cuatro ocupantes, de los cuales tres lo amenazaron con armas, que por el momento no se tiene certezas si eran de fuego o de fantasía.

“Me estaba bajando de mi vehículo y me intercepta un vehículo que venía en sentido contrario. Se bajan tres sujetos armados, me intimidaron, me quitaron las llaves del vehículo, me sustrajeron una cadena que tenía en el cuello y nos apuntaron con armas de fuego“, detalló Bossa tras el asalto.

Luego del violento episodio, la víctima dio aviso a Seguridad Ciudadana de Ñuñoa y Carabineros, generándose así una persecución que terminó con impactos de bala en el vehículo de la patrulla municipal.

La capitán Paulina Ardiles, oficial de ronda de la Prefectura Oriente, indicó que “comenzó una persecución, en trabajo en conjunto de Carabineros con inspectores municipales de la comuna de Ñuñoa, siendo interceptado este vehículo en la 33° comisaría de Ñuñoa, donde los antisociales procedieron a efectuar diferentes disparos, impactando uno de ellos al vehículo municipal“.

Los sujetos se dieron a la fuga, sin embargo el vehículo robado fue encontrado en buenas condiciones en la población La Legua, de la comuna de San Joaquín. “No resultó ninguna persona lesionada de este procedimiento”, recalcó la oficial.