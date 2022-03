A través de WhatsApp, los vecinos de Ñuñoa lograron una coordinación clave en la detención de un abusador callejero que realizaba tocaciones a mujeres que transitaban solas por el sector. Sus zapatillas de color naranjo, fueron claves para su identificación. “Me lo encontraba todas las semanas. Él me miraba. Iba llegando a mi trabajo, y siento el ataque por atrás. Me toqueteó y me metió la mano hasta donde pudo”, relató la víctima. Asimismo, al menos ocho episodios similares fueron perpetrados por parte del preparador físico de 23 años en el sector. Desde Carabineros aseguran que la cooperación de vecinos fue fundamental, ya que indicaron datos y características del delincuente. El involucrado fue formalizado por el delito de abuso sexual por sorpresa, y hoy se encuentra cumpliendo la medida de arresto domiciliario nocturno con prohibición de acercarse a las víctimas.