Este viernes el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que permite el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.

Luego de una larga tramitación, finalmente la Sala del Senado despachó ayer la iniciativa presentada por el Ejecutivo.

¿Cuándo podría recibir el dinero?

Tras la promulgación de la normativa, sólo basta que ella sea publicada en el Diario Oficial para que entre en vigencia.

Este viernes, el mandatario expresó “el firme compromiso de nuestro gobierno de facilitar y agilizar la tramitación de este proyecto a través de un proceso expedito de promulgación, que lo estamos haciendo hoy día, de toma razón de la Contraloría y de publicación en el Diario Oficial“.

De este modo, el trámite comenzará el próximo lunes 7 de diciembre, fecha en que las diferentes administradoras deberán habilitar la función de la solicitud para sus afiliados.

El pago se efectuará en dos cuotas: la primera en un plazo máximo de 10 días hábiles desde el ingreso de la solicitud; la segunda, en un plazo máximo de 10 días hábiles desde el primer pago. Así, los primeros retiros podrían realizarse desde el 22 de diciembre.

¿Cuánto podría recibir?

El monto máximo de retiro es el equivalente a 150 UF (cerca de $4,3 millones) y un mínimo de 35 UF (cerca de $1 millón).

En el caso de quienes tengan menos de 35 UF en sus cuentas, podrán retirar la totalidad de los dineros ahorrados.

¿Tengo que pagar impuestos?

El proyecto establece que pagarán impuestos por el retiro de su 10% todas las personas cuya remuneración bruta supere los $1,5 millones.

De acuerdo a la clasificación del Servicio de Impuestos Internos (SII), existen siete tramos de renta en el país que tienen asociados diferentes porcentajes de impuestos.

Desde $688.891,51 hasta $1.530.870,00 corresponde a una tasa de 2,20% (su 10% no se considerará como renta para el pago de impuestos)

Desde $1.530.870,01 hasta $2.551.450,00 corresponde a una tasa de 4,52% (desde este tramo se considerará el 10% de las AFP como renta para el pago de impuestos)

Desde $2.551.450,01 hasta $3.572.030,00 corresponde a una tasa de 7,09%

Desde $3.572.030,01 hasta $4.592.610,00 corresponde a una tasa de 10,62%

Desde $4.592.610,01 hasta $6.123.480,00 corresponde a una tasa de 15,57%

Desde $6.123.480,01 hasta $15.818.990,00 corresponde a una tasa de 27,48%

Desde $15.818.990,01 y más, corresponde a una tasa de más de 27,48%

¿Si retiro el 10%, pierdo otros beneficios?

No. El presidente Sebastián Piñera expresó esta jornada que “es importante destacar que este retiro no afecta la clasificación socioeconómica de los hogares y por tanto no afecta el acceso de las personas a los beneficios sociales”.

En ese sentido, solicitar el retiro de fondos no tendrá incidencia en los tramos asignados en el Registro Social de Hogares y las iniciativas económicas asociadas, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el “Bono Covid Navidad”.

¿Hasta cuándo puedo solicitar el retiro?

Una vez publicada en el Diario Oficial, la ley entrará en vigencia durante un año. De este modo, permitirá que las solicitudes sean realizadas de forma excepcional durante dicho plazo.

Así, quienes quieran retirar sus dineros ahorrados podrán hacerlo hasta el 7 de diciembre de 2021.