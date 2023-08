Aguinaldo de Fiestas Patrias 2023: Conoce el monto y requisitos para cobrarlo

Se acerca septiembre y muchos comienzan a pensar en las celebraciones de Fiestas Patrias, fecha en que aumenta el gasto debido a las entradas a fondas y otros gastos que se ven compensados por la entrega de aguinaldos.

En este marco, desde el Instituto de Previsión Social detallaron el monto que recibirán los pensionados.

Se trata de una suma de dinero que se paga una sola vez en el año, junto con la respectiva pensión de septiembre, a los beneficiarios que cumplan los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos?

Personas que al 31 de agosto de 2023 tengan alguna de estas calidades:

El monto base del Aguinaldo de Fiestas Patrias 2023 es de $23.261. A eso se le suman $11.933 por cada carga familiar que esté acreditada al 31 de agosto de 2023.

Un dato importante a destacar es que este dinero no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud.

Aguinaldo en el sector privado

Para los empleadores, otorgar aguinaldo a sus trabajadores no es una obligación de fuente legal (como sí lo son, por ejemplo, las gratificaciones).

No obstante, un trabajador del sector privado puede tener derecho a recibir aguinaldo de Fiestas Patrias en caso de que:

Esté contemplado en su contrato de trabajo.

Exista un contrato o convenio colectivo donde el aguinaldo esté incorporado como cláusula.

En estos casos, el aguinaldo sí puede ser exigido al empleador (empresa) como un derecho de los trabajadores

Te podría interesar:

Síguenos en