En el mes de diciembre el Gobierno paga los aguinaldos de Navidad a funcionarios del sector público y también a pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Para este grupo, el pago de esta bonificación es obligatoria y está estipulado por ley, por lo que sus montos quedan definidos con anticipación.

Para los pensionados, el pago de este aguinaldo se entrega junto a la jubilación durante el mes de diciembre, antes de la fecha de Navidad.

¿Cuál es el monto de este año para los pensionados?

De acuerdo al IPS, el monto base del aguinaldo de Navidad para este año es de $23.081 y solamente se pagará a aquellas personas que estén pensionadas al 30 de noviembre de 2020.

Además, este dinero no está afecto a descuentos, es decir, no es tributable, por lo que no se considera para el pago de impuestos ni de cotizaciones previsionales de salud.

Cifras referenciales para empleados públicos

En el caso de los trabajadores del sector público, la Ley de Presupuestos fija los reajustes de los beneficios que recibirán sus empleados cada año.

Para este 2020 aún no se definen por ley los montos de aguinaldo, pero según el último reajuste se establecieron los siguientes pagos de acuerdo al tramo de sueldo.