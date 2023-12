Año Nuevo: Sigue estos consejos y técnicas de relajación para combatir el estrés por festividades

La víspera de Año Nuevo, aunque llena de festividades, a menudo viene acompañada de estrés y ansiedad.

Las diversas actividades asociadas a los preparativos de la celebración de fin de año, como las reuniones familiares, las compras y la organización de eventos, pueden generar una carga significativa en las personas.

Esta sobrecarga, a su vez, puede desencadenar problemas de salud, como el aumento de peso, el estrés, la falta de sueño y la ansiedad.

Ante este desafío, Pamela Varas, directora de la carrera de Enfermería de la Universidad Andrés Bello en Viña del Mar, comparte valiosos consejos para afrontar estas tensiones de manera positiva.

Claves para reducir el estrés en Año Nuevo

Para prevenir estos problemas, es esencial tomar medidas para gestionar la situación en beneficio de la salud mental.

“Establecer límites y no tratar de hacer todo a la vez es crucial. Aprender a decir que no a las actividades que no sean esenciales en este periodo y que conlleven a una saturación de labores”, explica Pamela Varas.

“Es por ello que se debe planificar con anticipación y hacer una lista de tareas pendientes, estableciendo plazos realistas que no nos hagan caer en más nerviosismo”, agrega.

La alimentación también juega un papel importante en estos casos. Se debe priorizar la ingesta de frutas, verduras, cereales integrales y proteínas.

Además, se recomienda evitar alimentos procesados y bebidas azucaradas, así como no omitir comidas.

“Si se tiene demasiada hambre, es más probable que se coma en exceso. Tampoco hay que apresurarse al comer para poder continuar con la celebración“, destaca Varas.

Técnicas de relajación en la víspera de Año Nuevo

Otra clave esencial para reducir el estrés durante las festividades de Año Nuevo es la práctica de técnicas de relajación.

La respiración profunda es fundamental, una técnica efectiva que puede llevarse a cabo en cualquier lugar y que contribuye a mejorar la calidad del sueño y la concentración.

Además, existen otras técnicas como el taichí, un arte marcial suave que combina movimientos lentos y controlados.

La relajación muscular progresiva también resulta beneficiosa para reducir el agotamiento mental, al igual que la meditación y el yoga, métodos que pueden adaptarse a las necesidades individuales de cada persona.

