Antes que termine el año: Averigua si tienes bonos y beneficios pendientes por cobrar

Múltiples son los beneficios estales que buscan ayudar económicamente a las personas que más lo necesitan y, en el último tiempo, se han lanzado diferentes bonos acorde a la situación por la que está pasando Chile y el mundo, sobre todo producto de la inflación.

En ese sentido, hay personas que no saben que son beneficiarias de un bono o que aún no los han cobrado por diferentes motivos. Es por eso que existen varias plataformas a través de internet para consultar esta situación y, por qué no, sorprenderse con un ingreso inesperado que nunca está demás en estas fechas de fin de año.

Plataformas

Para averiguar si tienes algún bono o beneficio pendiente por cobrar existen distintas alternativas. Y lo mejor de todo es que solo necesitas conexión a internet para saberlo.

Bonos Pendientes

A través de la página bonospendientes.cl, del Instituto de Previsión Social (IPS), puedes saber su tienes algún beneficio disponible para cobrar.

Para consultar, solo debes ingresar tu RUT y fecha de nacimiento.

No lo cobraste

La página No lo cobraste (nolocobraste.cl), del BancoEstado, también está disponible para saber cuáles son los bonos que aún tienes disponibles solo con digitar tu RUT.

Chile Atiende

ChileAtiende permite a los ciudadanos tener toda la información sobre la fecha y forma de pago, apuntando especialmente a los pensionados.

Al igual que los otros dos sitios, solamente hay que digitar el RUT y los antecedentes se conocerán de manera inmediata.

