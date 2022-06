Becas TIC 2022: Estos son los requisitos para que escolares reciban un notebook gratuito

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) lanzó este jueves 23 de junio la iniciativa para entregar de forma gratuita notebooks con conexión a internet para estudiantes de séptimo básico.

Se trata del programa Becas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), que permite dar a los alumnos de ese curso la oportunidad de acceder a un equipo tecnológico a ningún costo.

¿Cuáles son los requisitos?

Todos los estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos recibirán un computador portatil durante este año.

Mientras, los requisitos específicos sobre el acceso para estudiantes de establecimientos particulares subvencionados son los siguientes:

Estar matriculados en 7° año de enseñanza básica regular en un establecimiento particular subvencionado a mayo del 2022.

regular en un establecimiento particular subvencionado a mayo del 2022. Estar en el 40% del Registro Social de Hogares (RSH) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a abril 2022.

(RSH) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia a abril 2022. No haber recibido los programas “Yo elijo mi PC” o “Me conecto para aprender” en años anteriores al vigente.

en años anteriores al vigente. Tener un indicador (ID) de vulnerabilidad según el modelo de caracterización complementaria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

¿Se postula?

No es necesario postular a las Becas TIC, ya que es el mismo establecimiento educacional el que preselecciona a los estudiantes según los datos de la Calificación Socioeconómica (CSE) obtenida desde el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cómo saber si soy beneficiario?

Los establecimientos educacionales accederán al listado completo de las y los estudiantes que obtendrán la Beca TIC durante el 2022, por lo que serán ellos los encargados de comunicar la noticia a los beneficiados.

Si un alumno no aparece en la lista de seleccionadas/os, es probable que no cumpla con uno o más criterios de selección, por lo que no recibirá un equipamiento.

¿Sabes qué es #BecasTIC? 🤔 Es un programa donde miles de estudiantes de séptimo básico, de grado siete en educación especial y de tercer nivel básico de Educación para jóvenes y adultos reciben un notebook 💻 y conexión a internet por un año. #JunaebContigo #BecasTIC pic.twitter.com/xs6Rtu0qnK — Junaeb (@EquipoJUNAEB) June 23, 2022

¿Cuándo se entrega?

Cada colegio informará las fechas de entrega de los equipos, por lo que puedes averiguarlo en la oficina de tu establecimiento.

¿Dónde retirarlo?

El colegio indicará el lugar y horario para retirar el notebook, el cual deben pedir con los siguientes documentos: