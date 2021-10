Hay un millón 600 mil personas que recibieron en 2021 el Aporte Familiar Permanente, popularmente conocido como “Bono Marzo”. No obstante, más de 50 mil ciudadanos aún no ha cobrado el beneficio. Para saber si al ciudadano le corresponde el pago del bono, se puede consultar en oficinas de ChileAtiende o en el sitio web aportefamiliar.cl. El plazo para retirar el dinero que asciende a $49.184 vence el próximo 15 de noviembre. Por ley el pago del bono tiene un plazo de nueves meses y las regiones con mayores beneficios pendientes de cobro son la Metropolitana, la de Valparaíso y la del Biobío. En ese sentido, existen otras plataformas para revisar la información de otros aportes como bonospendientes.cl. Según el Instituto de Previsión Social los pagos pendientes se deben a que los beneficiarios no tenían su cuenta rut habilitada.