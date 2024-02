Bono Marzo: ¿Por qué aún no recibo el dinero y cómo puedo apelar?

Ya comenzó la entrega del Aporte Familiar Permanente, anteriormente conocido como Bono Marzo, con diversas fechas de pago.

Las personas pueden verificar mediante su RUT si son beneficiarias de esta ayuda estatal, la cual se otorga una vez al año y no requiere postulación.

Ahora bien, si a la fecha no has recibido el beneficio económico, puede que no estés el grupo correspondiente o hay alguno de los requisitos que no estás cumpliendo.

¿Cuáles son los requisitos?

Para ser beneficiario del Aporte Familiar Permanente, debes cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

Ser beneficiario del Subsidio Familiar (SUF) y Maternal o de la Asignación Familiar o Maternal (AFAM) con cargas o dependientes acreditados hasta el 31 de diciembre de 2023, y haber generado derecho al pago de estos beneficios. Haber formado parte, hasta el 31 de diciembre de 2023, de los programas de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) y Chile Solidario, incluso si no ha recibido transferencias monetarias por esta causa.

Grupos correspondientes al Bono Marzo

Otra razón por la que quizás no has recibido el bono se debe a que, probablemente, no estás incluido en alguno de los tres grupos de beneficiarios. ¿Cuáles son? Revísalos acá:

Grupo 1: Desde el 15 de febrero le corresponde a quienes reciben el Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) entre estas fechas.

le corresponde a quienes reciben el Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) entre estas fechas. Grupo 2: A partir del 1 de marzo para quienes cobran entre estas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS. Se incluyen a los pensionados del IPS que cuenten con cargas familiares.

para quienes cobran entre estas fechas sus beneficios por Subsidio Familiar, Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), a través del IPS. que cuenten con cargas familiares. Grupo 3: A partir del 15 de marzo se paga a los trabajadores y de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

¿Cómo apelar si no recibiste el Bono Marzo 2024?

Si crees cumplir con los requisitos legales pero no recibiste el Aporte Familiar Permanente o te depositaron un pago menor al esperado, puedes apelar en la web de Aporte Familiar que está disponible el 15 de marzo.

Se dispone de un año desde la publicación de las listas correspondientes para efectuar reclamaciones en el sitio web mencionado.

Bono Marzo 2024: Cómo saber si soy beneficiario

Puedes consultar si eres beneficiario o beneficiaria ingresando tus datos (RUN y fecha de nacimiento) y conocer la fecha específica en el siguiente enlace.

El bono tiene un plazo para ser cobrado de 9 meses desde la fecha de emisión, y su pago se puede realizar a través de una cuenta de Banco Estado o de manera presencial.

Síguenos en