Ya comenzaron los pagos del Bono Vacaciones 2023: ¿Cuáles son los montos y quiénes reciben el aporte?

El Bono Vacaciones 2023 es un aporte que entrega el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio del Trabajo, y ya comenzó su pago automático para aquellos trabajadores del sistema público del país, con el objetivo de aliviar los gastos durante la temporada de verano y vacaciones.

Este beneficio estatal se rige bajo la Ley 21.306, que establece un reajuste para rentas brutas de los trabajadores, y es entregado de manera automática a los beneficiarios, quienes no deberán realizar ningún trámite para poder recibirlo.

El aporte, que se implementó a raíz de la crisis sanitaria de 2020, comenzó a entregarse en enero de 2023 y la fecha exacta dependerá del día que el empleador le deposite el sueldo a los trabajadores.

Cabe destacar que aquel bono no es imponible, por lo que no constituirá renta para ningún efecto legal y no estaría afecto a descuentos.

¿Cuáles son los montos?

El monto dependerá de la renta bruta mensual de cada empleado público y dependerá de que tan alto sea su sueldo.

Bono de $100.000: Para los trabajadores y trabajadoras con una remuneración líquida mensual que sea igual o menor a $968.981 .

Para los trabajadores y trabajadoras con una . Bono de $50.000: Para los trabajadores y trabajadoras que tengan una renta líquida mensual mayor a $968.981, pero igual o inferior a $3.208.759 brutos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el bono?

Ser trabajador o trabajadora del sector público.

Remuneración líquida igual o menor a $842.592.

Remuneración líquida inferior a $2.790.225.

Te podría interesar: