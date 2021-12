Se acaba el año y con ello comienzan a terminarse ciertos beneficios estatales y la posibilidad de cobrarlos.

No obstante, existen bonos otorgados durante el año que por algún motivo aún no han sido cobrados por sus respectivos beneficiarios. Entre ellos está el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o el Aporte Familiar Permanente, algunos de los aportes que corren riesgo de volver al Fisco de no solicitarse.

Existen diversas opciones para solicitar el cobro o para revisar el estado de los distintos aportes, subsidios o beneficios. Para ello solo necesitas tu RUT.

¿Cómo saber si tienes bonos pendientes?

Para saber si puedes ser uno de los beneficiados existen dos maneras que pueden efectuarse por la web: en No lo cobraste de Banco Estado y en el IPS en línea.

En las dos páginas solo deberás completar los datos solicitados, como el RUT y confirmar que no eres un robot. Después se desplegará la información con los beneficios que puedes cobrar.

¿Qué beneficios pueden cobrarse?

Entre los aportes estatales pendientes que se encuentran disponibles para ser solicitados están el Aporte Familiar Permanente, Bono Logro Escolar, IFE Universal, Bono Fase Familiar, entre otros.