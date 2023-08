Bonos septiembre 2023: ¿Qué bonos puedo recibir durante, antes y después de Fiestas Patrias?

Septiembre se encuentra a la vuelta de la esquina y las personas comienzan a preguntarse acerca de los bonos que recibirán durante este mes.

Es importante destacar, que el Estado entrega una serie de beneficios para que las personas puedan mejorar sus ingresos y calidad de vida a lo largo de todo el año. Eso sí, durante septiembre se entrega uno de los beneficios más esperados y que apunta a la celebración de Fiestas Patrias.

Y como bien sabemos que septiembre es un mes de celebración donde se brinda y se encienden las parrillas, a continuación te dejamos todos los bonos que puedes recibir para disfrutar sin preocupaciones.

Aguinaldo Fiestas Patrias

Este beneficio consiste en la entrega de un importe monetario a todos los pensionados y pensionadas que cumplan con los requisitos establecidos. Se paga una sola vez en el año junto con la pensión de septiembre.

El Aguinaldo de Fiestas Patrias 2023 contempla un monto de $23.261, al que se le suman $11.933 por cada carga familiar que esté acreditada al 31 de agosto de 2023.

Es importante destacar que la suma total no tiene descuentos y no es tributable ni imponible, es decir, no se considera para el pago de impuestos, ni las cotizaciones previsionales y/o de salud.

Para consultar acerca de la fecha de pago exacta, debes dirigirte a mi.chileatiende.gob.cl e ingresar tu RUT.

Además, este beneficio puede ser recibido por trabajadores del sector público y privado, en este caso dependiendo de ciertas condiciones. Puedes ver el detalle acá.

Bolsillo Familiar Electrónico

Aporte monetario que lo recibirán los beneficiarios del Aporte Canasta Básica Protegida con el objetivo de que puedan enfrentar de mejor manera el alza de los costos de la Canasta Básica de Alimentos.

El monto de este beneficio es de $13.500 pesos mensuales por cada carga familiar y está destinado para la compra de alimentos en almacenes, supermercados, ferias y otros lugares que permitan pago con la CuentaRUT.

Este subsidio tiene fecha de pago el próximo viernes 1 de septiembre y será transferido a la CuentaRUT de las personas beneficiarias.

Para consultar acerca de la fecha de pago exacta, debes dirigirte a consulta.consultabolsillo.cle ingresar tu RUT y la fecha de nacimiento.

Ingreso Mínimo Garantizado

Este beneficio consiste en un subsidio para alcanzar un Ingreso Mínimo Garantizado destinado para trabajadoras y trabajadores dependientes del país con jornadas de trabajo entre 30 y 45 horas semanales.

Este subsidio permite aumentar los ingresos de los trabajadores con el objetivo que se pueda garantizar un sueldo liquido de $379.793 pesos.

El pago se realiza en la cuenta bancaria indicada por el beneficiario o de forma presencial en sucursales del BancoEstado o ServiEstado.

La fecha de pago se realizará el 28 de septiembre y se transfiere a la cuenta bancaria indicada por el beneficiario o se puede cobrar presencialmente en sucursales del BancoEstado o ServiEstado.

Para consultar acerca del estado de postulación, debes dirigirte a ingresominimo.cl y digitar tus datos.

Síguenos en