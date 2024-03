Censo 2024: Estas son las 50 preguntas del cuestionario

El Censo 2024 comenzó este sábado 9 de marzo en nuestro país, por lo que será vital conocer los detalles del proceso. Son 50 las preguntas que componen el cuestionario que los censistas estarán aplicando en los hogares chilenos.

Cabe destacar que este año se añadieron interrogantes que no estaban contempladas en las versiones anteriores, esto en relación a temas como género, afrodescendencia y discapacidad.

Por otro lado, el listado de preguntas está distribuido en cuatro módulos. De esta manera, pasarán por diferentes temáticas relacionadas principalmente a la vivienda, el hogar, la cantidad de personas que viven en este y sus datos. En total, su duración promedio debería ser de 20 minutos.

Censo 2024: Revisa las 50 preguntas

Módulo 1: Datos de la vivienda

1. Destino del sitio o edificación (Vivienda particular, colectiva, otro, o sin edificación).

2. Tipo de vivienda particular (casa, departamento, mediagua y más).

3. Estado de ocupación de la vivienda.

4. ¿Cuál es el material de construcción predominante?

5. ¿Cuántas piezas de esta vivienda se usan exclusivamente como dormitorio?

6. El agua que usa esta vivienda proviene principalmente de (red pública, pozo, camión, aljibe, etc.).

7. ¿Cuál es el sistema de distribución del agua en esta vivienda?

8. El servicio higiénico (WC) principal de esta vivienda es o está (dentro, fuera, conectado a pozo, etc.).

9. La electricidad de esta vivienda proviene principalmente de:

10. ¿Cuál es el principal medio de eliminación de basura de esta vivienda?

11. ¿Cuántas personas residen habitualmente en esta vivienda?

11.1 De las personas que residen habitualmente en esta vivienda, ¿todas comparten los gastos para alimentación?

11.2 Entonces, contando el de usted, ¿cuántos grupos tienen gastos separados de alimentación?

Módulo 2: Datos del hogar

12. La vivienda que ocupa este hogar es (propia, arrendada, cedida, etc.).

13. ¿Cuál es la principal fuente de energía o combustible que utilizan para cocinar?

14. ¿Cuál es la principal fuente de energía o combustible que utilizan para calefaccionar?

15. Este hogar, ¿dispone de alguno de los siguientes equipos o servicios?

Registro de personas del hogar:

16. Dígame el nombre completo de todas las personas que conforman este hogar y que residen habitualmente en esta vivienda, estén presentes o no al momento del llenado del cuestionario.

17. Sexo.

18. Años cumplidos.

Módulo 3: Confirmación del número de personas del hogar

¿Hay alguna persona que no haya sido mencionada, como algún recién nacido, niña o niño, persona mayor o persona con discapacidad?

Además de las personas que me mencionó, ¿hay algún integrante del hogar que resida habitualmente en esta vivienda y que esté ausente por vacaciones, trabajo, enfermedad, etc.?

Entonces, del total de personas que acaba de mencionar, ¿cuántos son hombres y cuántas son mujeres?

Módulo 4: datos de las personas

19. ¿Qué relación de parentesco tiene con la jefa o jefe de hogar?

20. ¿Cuál es su sexo?

21. ¿Cuántos años cumplidos tiene?

22. ¿En qué fecha nació?

23. ¿Cuál es su estado conyugal o civil actual?

24. ¿En qué comuna o país vivía en abril de 2019?

25. Cuando nació, ¿en qué comuna o país vivía su madre?

26. ¿En qué año llegó a vivir a Chile?

27. ¿Cuál es su nacionalidad?

28. ¿Es o se considera perteneciente a algún pueblo indígena u originario?

29. De acuerdo con sus antepasados, tradiciones y cultura, es o se considera:

30. ¿Habla o entiende una de las siguientes lenguas indígenas u originarias?

31. ¿Cuál es su religión o credo?

32. ¿Tiene dificultad para… (caminar, ver, oír, etc.).

33. ¿Asiste actualmente a la educación formal? Incluye educación parvularia, especial, básica, media y superior.

34. ¿Cuál es su nivel educativo más alto alcanzado?

35. Dentro del nivel declarado anteriormente, ¿cuál es el último curso o año que aprobó?

36. ¿Terminó el nivel declarado anteriormente?

37. ¿Sabe leer y escribir?

38. La semana pasada, ¿trabajó o no trabajó?

39. Independiente de lo anterior, la semana pasada… (tipo de actividades que realizó).

40. ¿Trabajó como…?

41. ¿Cuál es el oficio, labor u ocupación principal que realizó la semana pasada?

42. ¿Qué tareas realizó en ese trabajo?

43. En ese trabajo, ¿a qué se dedica la empresa, negocio, institución o actividad por cuenta propia?

44. ¿En qué comuna o país se ubica su trabajo?

45. ¿Cuál es el medio de transporte principal que utiliza para dirigirse a su lugar de trabajo?

46. ¿Cuántas hijas e hijos nacidos vivos ha tenido en total?

47. ¿Cuántas hijas e hijos están vivos actualmente?

48. ¿En qué mes y año nació su última hija o hijo nacido vivo?

49. ¿Con cuál género se identifica?

50. ¿Se identifica como trans?

