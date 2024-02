Centros de acopio por incendios forestales: ¿Dónde ubicarlos y qué llevar?

Una actualización de los centros de acopio que reciben aportes voluntarios fue realizada por la Asociación Chilena de Municipalidades, para ir en ayuda de los damnificados por los incendios forestales en la región de Valparaíso.

Al igual que la recopilación anterior, cada uno de estos puntos de acopio tiene diferente ubicación, funciona en distintos horarios y recibe distintos aportes, según las necesidades fijadas por cada municipio para las comunas afectadas.

Principales centros de acopio en Chile

Santiago

Un centro de acopio: Palacio Consistorial (Plaza de Armas s/n). Estará habilitado toda la semana, de 8:00 a 18:00 hrs. Se recibirá:

Agua y bebidas isotónicas

Barras de cereal

Alimentos no perecibles, incluidos alimentos para mascotas

Frazadas y colchones

Artículos de higiene

Pañales y bloqueador solar

Mascarillas

Guantes de trabajo

Pudahuel

Un centro de acopio: Casa del Maestro y Maestra (El Anillo 8810, San Francisco con La Estrella) los días jueves 8 y viernes 9 desde 16:00 a 22:00 hrs.

Las Condes

Dos centros de acopio: Estadio Municipal (Paul Harris Nº701) y Edificio Municipal (Apoquindo Nº3400) de 9:00 a 19:90 hrs. hasta el sábado 10 de febrero. Se recibirá:

Agua / Bebidas isotónicas

Kit de aseo (cepillos de dientes, jabón, shampoo, entre otros)

Mascarillas

Guantes

Comida para mascotas

Alimentos no perecibles

Viña del Mar

Único centro de acopio: Colegio República de Ecuador (Etchevers 115). Se recibe: Alimentos no perecibles.

Norte de Chile

Arica

Varios centros de acopio: Edificio Consistorial, Dideco, Enlace Norte, Estadio Carlos Dittborn, Centro Cultural Junta de Adelanto, Delegación Lluta, El Laucho y Delegación Azapa, hasta el viernes 9 de 9:00 a 17:00 hrs. Se recibe:

Útiles de aseo

Útiles de higiene (especialmente toallas higiénicas)

Bloqueador

Agua embotellada

Agua isotónica

Alimentos para mascotas

Alimentos en conservas

Ropa interior nueva

Ropa de cama nueva

La Serena

Un centro de acopio: Coliseo Monumental desde el lunes 5 de febrero, entre las 10:00 y las 17:30 hrs. Se recibe:

Agua embotellada

Guantes

Alimentos no perecibles

Bloqueador solar

Útiles de aseo

Coquimbo

Un centro de acopio: Dideco (Bilbao Nº348) de lunes a viernes entre las 9:00 y 17:00 hrs. Se recibe:

Alimentos no perecibles

Agua embotellada

Artículos de aseo

Pañales de niño y adulto

Sur de Chile

Chillán

Un centro de acopio: Teatro Municipal de Chillán (18 de septiembre Nº590) de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18.00 hrs. toda la semana. Se recibe:

Agua embotellada

Ropa interior nueva

Alimentos no perecibles

Alimentos para perros y gatos

Implementos de trabajo : Guantes, lentes, sacos

: Guantes, lentes, sacos Implementos para botiquín: Apósitos, suero, gasa parafinada

Concepción

Cinco centros de acopio: Sede Municipal (de 8:45 a 18 hrs), CPC Palomares (de 9 am a 13 hrs.), CPC Lorenzo Arenas (de 9 am a 13 hrs.), Delegación Barrio Norte (de 9 am a 18 hrs.) y Mall Mirador Bio bío (de 9 am a 18 hrs.) Se recibe:

Alimentos no perecibles

Alimentos de mascotas

Agua embotellada

Útiles de aseo personal

Pañales para adultos y niños

Temuco

Varios centros de acopio: todas las sucursales de Santa Isabel, Unimarc, Líder, Mayorista 10, Super Acuenta, Jumbo Los Pablos, Sodimac Los Pablos y Caupolicán, Trébol Balmaceda, Mall Portal Temuco y Estadio Germán Becker, desde las 13:00 hasta las 20:00. Se recibe:

Alimentos no perecibles

Productos de higiene

Barras de cereal

Alimentos para mascotas

Botellas, bidones de agua y aguas isotónicas

