“Chao Dicom”: ¿En qué consiste el proyecto y a quiénes beneficiaría?

Continúa avanzando en el Congreso el proyecto de ley presentado por un grupo de parlamentarios denominado “Chao Dicom”, iniciativa que busca borrar los registros de deudas de las personas.

La propuesta está siendo tramitada actualmente en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia en la que podría ser votado la próxima semana.

Una vez que pase esta barrera, será el turno que sea analizado por la Sala de la Cámara Baja y posteriormente, si continúa viendo luz verde, del Senado.

No se condona el pago

Los parlamentarios han dejado claro que “Chao Dicom” pretende eliminar el registro de deuda, pero no el monto. Es decir, si una persona debe $1 millón, no es que se condone el pago, sino que se borra el nombre del registro para que, al hacer algún trámite, no aparezca como deudor.

En entrevista con Contigo CHV Noticias AM, la diputada del PS e integrante de la Comisión de Economía, Ana María Bravo, explicó que esto beneficiaría a los ciudadanos que tengan registro de deuda hasta el 30 de abril del 2022 por montos que no sean superiores a los $2,5 millones.

Asimismo, aclaró que no se cuentan los intereses o multas que puedan ir asociadas y que, en caso de que continúen existiendo los registros, habrá sanciones para las cosas comerciales o instituciones bancarias.

“Está prohibido por ley no discriminar, pero se hace. Las instituciones financieras siguen poniendo trabas a personas que han resuelto morosidades de años”, señaló Bravo.

Cabe consignar que “Chao Dicom” cuenta con el apoyo de parlamentarios del PC, PS, DC y RN.