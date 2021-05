Desde este lunes ya es posible realizar las solicitudes para el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales.

En conversación con CHV Noticias, Isabel Retamal, gerenta de Desarrollo y Educación Provisional de la Asociación de AFP, explicó que la gran mayoría de las administradoras ya habilitó la plataforma correspondiente y que “solo una decidió partir a las 09:00”.

Plazos

Retamal explicó que las administradoras tienen un plazo de 4 días hábiles para responder a los cotizantes sobre la aceptación o rechazo del formulario de solicitud.

En tanto, detalló que “en un máximo de 15 días hábiles el afiliado va a recibir el pago, si es que lo hizo hoy, a más tardar el 25 de mayo”.

¿Cómo se hace?

Para realizar la solicitud, solo es necesario contar con la cédula de identidad y el número de serie del documento.

Riquelme añadió que además hay que “ingresar una cuenta bancaria individual, no bipersonal -esas van a ser rechazadas- que haya sido abierto en forma presencial y no virtual”.

“En casos excepcionales que la persona tenga su carnet de identidad bloqueado, podrá acceder al trámite con la clave simple de la administradora“, detalló.

Llamado a la vía virtual

La representante de la Asociación de AFP manifestó que “el llamado es hacer este trámite vía telemática, no presencial”.

“En caso de que sea rechazado, el formulario se vuelve a ingresar y el llamado es a que las personas llamen al call center de las AFP, donde hay personas habilitadas para orientar por qué se produjo el error“, dijo.

Además, recordó que el trámite se puede realizar en un plazo de 365 días, que, al igual que el primer retiro, no tiene cobro de impuestos, y que se puede hacer el tercer retiro aunque no se haya hecho el segundo retiro.

“Es importante hacer el llamado a los afiliados de que el trámite de las administradoras es el mismo para todas: tienen que acudir a las páginas web oficiales de las AFP, no requiere costo, no hay intermediarios y es muy importante no entregar información personal a personas desconocidas”, cerró.

