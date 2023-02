Pagos del Subsidio Protege de febrero: Revisa aquí si lo recibes y qué cuota te corresponde

Ya comenzaron los primeros pagos del Subsidio Protege de febrero, bono destinado a ser un apoyo económico para el cuidado de niños menores de dos años, especialmente en el complejo contexto laboral y económico en el que se encuentra el país.

Este subsidio tiene un valor de $200.000 mensuales por cada niño o niña menor de dos años que la trabajadora beneficiaria tenga a su cuidado, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.

Si fuiste beneficiario de este bono y postulaste entre noviembre y enero, deberías recibir durante este mes alguno de los pagos, cuyas primeras transferencias comenzaron el pasado sábado 11 de febrero.

¿Quiénes reciben el Subsidio Protege de febrero?

En concreto,desde el 11 de febrero se realiza el pago del Subsidio Protege correspondiente a:

Tercera cuota de noviembre.

Segunda cuota de diciembre.

Primera cuota de enero.

Por su parte, las trabajadoras que realicen la postulación online durante febrero tienen plazo hasta el día 20 y comenzarán a recibir el aporte desde el 11 de marzo.

Pero si aún no has solicitado el beneficio, y no sabes si cumples con los requisitos, puedes ver acá cómo revisar esos datos. Además, el gobierno del presidente Gabriel Boric anunció la extensión del plazo de postulación, la que se puede realizar hasta el 31 de marzo de este 2023.

Requisitos para postular

Los requisitos para postular son los siguientes:

Ser un(a) trabajador(a) beneficiario(a): Serán beneficiarios las madres trabajadoras, dependientes o independientes, que tengan a su cargo el cuidado de un niño o niña menor de dos años. Alternativamente, los padres trabajadores, dependientes o independientes, que tenga el cuidado personal de manera exclusiva, o aquél que se le haya otorgado el cuidado personal de un niño o niña menor de dos años.

Serán beneficiarios las Alternativamente, los padres trabajadores, dependientes o independientes, que tenga el cuidado personal de manera exclusiva, o aquél que se le haya otorgado el cuidado personal de un niño o niña menor de dos años. Que el trabajador(a) esté trabajando, ya sea de forma presencial o en modalidad de teletrabajo, a distancia o mixta.

ya sea de forma presencial o en modalidad de teletrabajo, a distancia o mixta. Cumplir con el siguiente mínimo de cotizaciones:

Trabajadoras dependientes: tener 4 cotizaciones (Salud y AFP) pagadas en los últimos 12 meses previos a la postulación. Una de estas 4 cotizaciones debe ser del mes previo a la postulación. Ejemplo: Si postula en diciembre de 2021, debe tener registrada la cotización de la remuneración de noviembre 2021 y al menos otras 3 cotizaciones entre diciembre 2020 y octubre 2021. Trabajadoras independientes: haber cotizado como independiente en la última operación renta (2022) con aporte de cotizaciones total o parcial, o bien, cumplir con cuatro cotizaciones (salud y AFP) en los últimos 12 meses, con el último mes cotizado previo a la postulación.



¿Cómo postular al Subsidio Protege?

Si revistaste esa información y cumples con los requisitos, el siguente paso es postular. Los pasos que debes seguir para postular son sencillos: la madre trabajadora debe inscribirse directamente en la página web del Sence, www.subsidioalempleo.cl, en la que se verificará el cumplimiento de los requisitos de acceso con las bases de datos en línea que dispone el servicio.

Es importante aclarar que quienes ya han recibido el beneficio en meses anteriores no necesitan postular nuevamente.

Te podría interesar: