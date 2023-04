Ya comenzó el pago del Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cómo y quiénes pueden recibir hasta $570 mil anuales?

Junto con la aprobación del Congreso del paquete de ayudas económicas para ir en apoyo de las familias, son diversos los beneficios estatales ideados para afrontar el difícil escenario que se vive en nuestro país.

Uno de esos beneficios es el Bono al Trabajo de la Mujer, un aporte económico que se entrega a mujeres que estén trabajando de manera dependiente o independiente, el que se realiza por única vez y que tiene una duración de cuatro años.

Y fue el pasado viernes que comenzó a pagarse este bono, dirigido a empleadas que tengan entre 25 y 59 años.

Al momento de realizar la postulación, las beneficiarias pueden elegir entre recibir un pago anual, que se otorga en agosto, o un pago mensual, que se hace efectivo a fines de cada mes.

La entrega del dinero correspondiente a marzo es para quienes optaron por el pago mensual. El monto máximo a recibir es de $35.677 y varía de acuerdo al salario de la trabajadora.

En el caso de las trabajadoras que optaron por el pago anual de este beneficio, pueden llegar a recibir hasta $570.825. Para esto, hay que percibir una renta bruta anual inferior a $6.421.781 o una renta bruta mensual inferior a $535.148.

Si aún no has postulado y quieres optar a este beneficio no te preocupes, porque de acuerdo con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se puede postular a este bono durante los 365 días del año.

Los requisitos

Ser mujer y estar trabajando de forma dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% de la población más vulnerable del país , según el Registro Social de Hogares (RSH).

, según el Registro Social de Hogares (RSH). No trabajar en una institución del Estado o en una empresa con aporte estatal superior al 50%.

o en una empresa con aporte estatal superior al 50%. No registrar una solicitud vigente del Subsidio al Empleo Joven.

En caso de ser trabajadora independiente, acreditar rentas para el año calendario en que solicitas el bono y estar al día en el pago de cotizaciones previsionales y de salud.

¿Cómo recibirlo?

Para realizar la postulación, solamente debes ingresar al sitio web del Sence, donde tienes la opción de solicitarlo con el RUT, Clave Única y completando un formulario.

