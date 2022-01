Este martes entró el vigencia la ley que permite el cambio de orden de los apellidos, es decir, ahora las personas podrán llevar el de la madre primero, seguido de el del padre.

En concreto, se modificó la ley N° 21.334 sobre determinación del orden de los apellidos por acuerdo de los padres del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y fue publicado con fecha 10 de enero de 2022 en el Diario Oficial.

💠 ¡Tenemos excelentes noticias!

Hoy entra en vigencia la Ley de #CambioOrdenDeApellidos

¿En qué consiste la ley?

De acuerdo a lo que se señala en el Registro Civil, “la ley entrega la responsabilidad a los progenitores de establecer el orden de los apellidos de su primogénito el cual se extenderá a los hijos en común que inscriban con posterioridad, eligiendo si va primero el apellido paterno o materno”.

Además, se señala que, al momento de realizar la inscripción del nacimiento, es una obligación presentar el Formulario de Acuerdo, el cual debe estar firmado por ambos progenitores y el que debe “determine el orden de apellidos elegido”.

Es importante recalcar que “si el formulario no viene firmado por ambos, la ley establece que el oficial civil deberá efectuar un sorteo, en este caso, por medio de una moneda, para establecer el orden de los apellidos del inscrito. Si no presenta el formulario no podrá llevar a cabo la inscripción”.

¿Cómo ingresar la solicitud para hacer el trámite?

Ingresa a la página web del Registro Civil.

Haz click en el banner “Cambio Orden de Apellido”

Se abrirá una nueva pestaña con tres opciones de “Solicitud para el cambio en el orden de los apellidos”. Escoge la que corresponda a tu caso: Mayores de edad, hijos reconocidos por ambos progenitores o hijos reconocidos por un solo progenitor.

Los formularios requeridos son el C9, C7 y C8. Debes rellenar el que se solicite en la opción que te corresponda.

Además, hay ciertos casos excepcionales:

En el caso de que el hijo sea mayor de edad (>18 años) éste debe realizar el trámite de cambio de orden de apellido presentando Formulario C7, sino lo hace el cambio no podrá concretarse al resto de los hermanos.

éste debe realizar el trámite de cambio de orden de apellido sino lo hace el cambio no podrá concretarse al resto de los hermanos. En el caso de los hijos(as) recién nacidos reconocidos por un solo progenitor, no aplica el acuerdo de los padres para el cambio de orden de apellido, sino que rige la ley, que indica que corresponde inscribir con el primer apellido transmisible de la madre.

¿Quiénes no pueden acceder al cambio de orden de apellido?

Personas que actualmente se encuentren procesados o formalizados en un procedimiento penal.

Personas con órdenes de arresto o detención pendientes, o bien estén sujetos a otras medidas cautelares personales.

o bien estén sujetos a otras medidas cautelares personales. Personas que han sido condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva.