Por montos de hasta $5 millones: Quiénes y cómo cobrar los excedentes de ex Isapre MasVida

Pese a que el proceso de devolución de los excedentes de la ex Isapre MasVida se inició el pasado 17 de junio, desde la Superintendencia de Salud advirtieron que hay más de 70 mil personas que no han concretado el cobro del dinero adeudado.

La entrega de estos montos que pueden llegar hasta los $5 millones en algunos casos, corresponde a un primer pago masivo de estas cifras que se encontraban judicializadas desde octubre de 2018, tras la quiebra de la empresa.

En caso de tener dudas respecto de la obtención de estos excedentes, a continuación te indicamos cómo saber si te corresponden y de qué forma concretar el procedimiento.

Quiénes son los beneficiados

Tal como se mencionó, hay 72 mil ex afiliados y ex afiliadas que aún no han solicitado la devolución del dinero.

Pero eso no es todo. La Superintendencia precisó que no tienen información sobre sus correos electrónicos o domicilios particulares, por tanto no pueden notificar sobre esta deuda a su favor.

De esa manera, todos quienes sostuvieron un contrato con la ex Isapre y aún no han cobrado los excedentes, pueden ser unos de los beneficiados con este proceso.

Es importante destacar que hay cerca de 1.300 rezagados de pago por montos de entre $500 mil y $1 millón, mientras que más de 700 personas que pueden pedir la devolución de montos que van entre un millón hasta los 5 millones de pesos.

Cómo solicitar el dinero

Si tienes dudas respecto de si te corresponde o no el dinero, acá te decimos cómo hacerlo:

Ingresa al sitio web Supersalud.gob.cl

Haz clic en el apartado especial para la Devolución de excedentes de ex MasVida

Serás re dirigido a la plataforma donde deberás completar con tu RUT y contraseña de afiliado

Si es que no sabes la clave, puedes obtener una o recuperarla.

Al realizar este procedimiento, la propia plataforma te indicará si es que puedes continuar en caso de efectivamente estar registrado como acreedor de estas liquidaciones.

Plazo de pago

En caso de que sí tengas excedentes a tu favor, el llamado es a actualizar los datos personales en el sitio web para proceder al pago.

Finalmente, el dinero lo podrás recibir en un plazo aproximado de 20 días realizo el proceso.