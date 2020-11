A menos de un mes de la Navidad, comienzan las compras para adornar la casa con motivos de fin de año y de esa especial fecha. Y si bien puede ser un momento de felicidad para las familias, también hay que tener mucho ojo con los productos que se adquieren.

Al respecto, el subsecretario de Energía, Francisco López, detalla cómo asegurarnos de que cada elemento cumpla las normas de seguridad y en qué fijarnos para no corres riesgos: “Dentro de todos los cuidados que debemos tomar es muy importante que debemos estar entorno a un árbol seguro y con ciertos consejos evitarnos un riesgo de corto circuito o incendio“.

Junto a esto, destacó que “este año la Superintendencia ha certificado ya cerca de 600 mil guirnaldas navideñas”.

“¿Y cómo saber cuáles son las que han sido certificadas? Revisar que en su envoltorio, los cables o alargadores cuenten con el código QR que con los teléfonos celulares se puede realizar el scan y una vez scaneado aparecerá toda la información de certificación“, precisó la autoridad.

Esto asegura que el producto ha pasado los controles normativos y de seguridad.

En tanto que el superintendente Luis Ávila, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, añadió que “los riesgos son de calentamiento, incendios y electrocusión, sobre todo porque son muy llamativos para los menores y no hay que dejar desatendidos estos productos”.

También recomendó no recargar una misma “zapatilla” con muchos enchufes, preocuparse que los cables no estén expuestos y si se ponen en el exterior, deben ser expresamente diseñadas para este uso y no utilizar las de interiores.

“Cuando el producto es seguro, cuenta con el sello SEC”, recalcó. Eso sí, apuntó que los adornos que usan pilas o se cargan mediante un dispositivo USB, no tienen el requisito del sello SEC.