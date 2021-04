Una indemnización de $2.500 millones deberá pagar la compañía estadounidense Apple a un grupo de usuarios chilenos.

Esto luego que llegara a un acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), que presentó una demanda colectiva contra la empresa por prácticas que reducirían el funcionamiento de los teléfonos móviles.

El proceso comenzó en diciembre de 2018, luego de que el fabricante de iPhone reconociera que, con sus actualizaciones, algunos equipos envejecían de manera más rápida.

La acción fue interpuesta por un grupo de 150 mil personas, sin embargo, también permite que otros puedan unirse.

¿Cuánto?

El monto acordado por Odecu con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider (representantes locales de la marca) es de US$ 3,4 millones, que se repartirán entre los usuarios.

De este modo, el monto que recibirá cada uno tiene un tope máximo de 1,25 UF (cerca de $37 mil) por equipo involucrado.

¿Quiénes pueden acceder?

Los modelos específicos comprendidos en el acuerdo conciliatorio son:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

y iPhone SE

En específico, se incluye a aquellos equipos que hayan funcionado con el sistema operativo iOS 10.2.1 o posterior (para iPhone 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus y SE), o el sistema operativo iOS 11.2 o posterior (para iPhone 7 y 7 Plus) antes del 21 de diciembre de 2017.

¿Cómo?

Los usuarios de los modelos señalados podrán solicitar la compensación a través de Compensación Smartphones, sitio web oficial de la compensación que implementará la empresa auditora Deloitte Chile, que es la encargada de recibir las inscripciones y procesar los pagos.

La plataforma estará disponible a partir del 21 de abril de 2021.

Fechas importantes

Según detalló Odecu, la implementación del acuerdo comenzará como fecha estimada el 15 de agosto. Desde entonces, y por un plazo de tres meses, los usuarios podrán ingresar las solicitudes en el sitio web señalado.

Durante la inscripción, los consumidores deberán realizar una declaración jurada sobre el hecho de haber sido usuarias o usuarios de alguno de los modelos que forman parte de este acuerdo y haber experimentado un rendimiento deficiente en los períodos indicados, identificando el equipo correspondiente a través del número de serie respectivo.

Una vez acogidos los antecedentes de todas y todos los interesados y verificado que estos se ajusten al acuerdo, Deloitte tendrá un plazo máximo de 60 días para proceder al pago mediante un depósito bancario.

