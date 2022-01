Este martes a las 8:00 de la mañana se publicaron los resultados de la Prueba de Transición 2021, la cual sirve para postular al Proceso de Admisión 2022 en la educación superior.

Los exámenes se realizaron en diciembre pasado y nuevamente tuvieron que ser en un formato de grupos debido a la pandemia de COVID-19 que continúa azotando al país.

De acuerdo a los datos entregados por el propio Ministerio de Educación, fueron cerca de 275 mil inscritos que están interesados en acceder a una de las 45 universidades a nivel nacional adscritas a la normativa legal.

¿Cómo se realiza el proceso de admisión?

Según el calendario oficial del Demre, el proceso de postulación comenzó este mismo 11 de enero a las 9:00 horas y finalizará el viernes 14 del mismo mes a las 13:00. El primer paso es ingresar al portal acceso.mineduc.cl, donde se solicitará el RUT y la contraseña creada en el proceso de inscripción y que sirvió para conocer el local de rendición.

Selección de carreras

Una vez dentro, se abrirá la pestaña que permite la selección de carreras. Aquí, están las modalidades universidad, nombre, área de conocimiento y región. Una vez encontrada, se debe hacer click en “+” para el agregarla en el listado personal o el “i” si se quiere conocer más información como requisitos o ponderaciones.

Confirmar postulación

Si bien se seleccionaron las carreras, la postulación no está terminada. En este paso se deben ordenar según la preferencia personal por orden de mayor a menor interés, hasta un máximo de 10. Recién ahí se recomienda hacer click en la sección “confirmar postulación”, donde se volverá a pedir la contraseña personal.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Los resultados de la postulación se sabrán el lunes 24 de enero a las 12:00 horas, iniciando el martes 25 el proceso oficial de matriculas y que finalizará el jueves 27, aunque también habrá una extensión hasta principios de febrero.

Preguntas frecuentes

Muchas son las dudas que surgen tanto en los estudiantes como en las familias al momento de la postulación. Para ello, Carolina Moreno, académica del Magíster en Psicología Educacional de la Universidad Mayor respondió las principales.

—¿Qué priorizar al momento de postular?

—Priorizar las universidades y las carreras que son tu primera opción y que corresponden al NEM, al ranking y al puntaje que necesitas para no poder la oportunidad. Lo más importante es tener claro el área de interés.

—¿En qué debo fijarme en las universidades al postular?

—En que la malla curricular responde a la carrera y al enfoque que tu quieres postular, si es que por supuesto te alcanza el puntaje y si es que hay algún tipo de beca por si tienes problemas de financiamiento.

—Si no me alcanza el puntaje, ¿postulo de todas formas o tengo límites de postulación al sistema de educación superior?

—No, porque no vas a quedar y pierdes la oportunidad. Hay límites en la cantidad de postulaciones a la universidad. Hay que fijarse en eso.