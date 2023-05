Hoy se acaba el plazo para hacer el trámite: ¿Cómo revalidar la TNE para educación básica, media y superior?

Si estudias en un establecimiento municipal, particular subvencionado y particular (siempre que cumplas con el desmedro socioeconómico de Junaeb), debes asegurarte que el encargado de tu colegio te inscriba en el sistema web TNE y en un período de 3 a 5 días hábiles podrás revalidar con sello o en tótem “Bip!”. El trámite no tiene costo.