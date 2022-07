Aguinaldo de Fiestas Patrias: Este es el monto y los requisitos para recibir el beneficio económico

Cada vez queda menos para la llegada de las Fiestas Patrias y, con la esperanza de que el 16 de septiembre sea feriado, siempre es bueno recibir un dinero extra. Sobre todos los adultos mayores.

En ese sentido, es importante recordar que existe el beneficio del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), una suma de dinero que se paga una sola vez en el año, junto con la pensión de septiembre, a personas que cumplan conciertos requisitos.

Es importante recordar que este dinero no tiene descuentos y que “no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni de cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible)”, según explica el IPS.

Requisitos

De acuerdo a lo que informa el IPS, pueden acceder al Aguinaldo de Fiestas Patrias personas que, al 31 de agosto de 2022, tengan algunas de estas calidades:

Monto

El monto del Aguinaldo de Fiestas Patrias para este 2022 es de $21.882.

Además, hay que sumarle $11.226 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto de 2022.